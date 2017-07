Auto : Verdächtiger in Diesel-Affäre bei Audi in U-Haft

Erstmals ist im Rahmen der Ermittlungen gegen Audi in der Diesel-Affäre in Deutschland ein Beschuldigter festgenommen worden. Ihm werden Betrug und unlautere Werbung vorgeworfen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft München II. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, er war am Montag gefasst worden. Welche Rolle er in der Affäre spielt, wollte die Behörde nicht sagen. Unter anderem «Spiegel online» zufolge soll es sich um einen Ex-Audi-Manager handeln, gegen den die US-Regierung Strafanzeige gestellt hat.

von dpa

erstellt am 07.Jul.2017 | 10:04 Uhr