Luftverkehr : Verdächtiges Gespräch an Bord - Flugzeug landet in Köln/Bonn

Wegen eines angeblich verdächtigen Gesprächs an Bord ist eine Maschine auf dem Flughafen Köln/Bonn unplanmäßig gelandet. Drei Männer hätten sich nach Zeugenangaben über «terroristische Inhalte» unterhalten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Morgen in Köln mit. Während des Fluges von Slowenien nach London hatten andere Passagiere das Bordpersonal auf die Männer aufmerksam gemacht. Der Pilot habe sich daraufhin entschlossen, die Maschine am frühen Samstagabend in Köln/Bonn zu landen, hieß es. Die drei Männer wurden festgenommen. Die 151 Passagiere hatten die Easyjet-Maschine zuvor über Notrutschen verlassen.

erstellt am 11.Jun.2017 | 03:23 Uhr