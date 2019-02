Tarife : Verdi-Chef gibt Ländern «Note ungenügend»

von dpa

27. Februar 2019, 17:06 Uhr

Vor der entscheidenden Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst haben die Gewerkschaften harsche Kritik an den Arbeitgebern geübt. «Was bis jetzt von der Arbeitgeberseite gekommen ist, verdient die Note ungenügend», sagte Verdi-Chef Frank Bsirske bei einer Kundgebung in Bremen. Die Finanzlage der Länder sei so gut wie noch nie. Wann, wenn nicht jetzt sei die Zeit, den öffentlichen Dienst attraktiver zu machen. Morgen gehen die Tarifverhandlungen in Potsdam in die dritte Verhandlungsrunde.