Kriminalität : Vereinte Nationen Opfer von Hacker-Angriff

von dpa

30. Januar 2020, 00:53 Uhr

Hacker haben die Büros der Vereinten Nationen in Genf und Wien angegriffen. Die Cyber-Attacke auf die IT-Infrastruktur der Vereinten Nationen sei bereits im vergangenen Sommer geschehen, sagte ein UN-Sprecher in New York. Die Zuordnung einer IT-Attacke bleibe vage und unsicher, also sei man nicht in der Lage, einen speziellen Angreifer auszumachen, aber es sei mit Sicherheit eine sehr gut ausgestattete Attacke gewesen. Die Angreifer hätten aber keine sensiblen Daten erbeuten können und alle Schäden seien wieder in Ordnung gebracht worden, heißt es.