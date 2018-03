Justiz : Verfahren gegen Frankreichs Ex-Staatschef Sarkozy

von dpa

22. März 2018, 06:02 Uhr

In der Affäre um angebliches Geld aus Libyen für den Wahlkampf 2007 hat die französische Justiz ein Ermittlungsverfahren gegen den früheren Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy eröffnet. Ihm werden «passive Korruption», unerlaubte Wahlkampffinanzierung und Hehlerei bei der Hinterziehung öffentlicher Gelder Libyens vorgeworfen, bestätigten Justizkreise der dpa. Sarkozy bestreitet demnach die Anschuldigungen. Antikorruptions-Ermittler hatten Sarkozy am Dienstag in Gewahrsam genommen, der dann am Mittwochabend letztlich aufgehoben wurde.