Extremismus : Verfassungsschutz: Mit Terroranschlägen ist zu rechnen

Sicherheitsbehörden verzeichnen immer mehr Salafisten in Deutschland und halten neue islamistische Anschläge für möglich. Die Zahl der Salafisten sei von 8350 im Jahr 2015 auf aktuell 10 100 gestiegen, sagte der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, als er den Verfassungsschutzbericht in Berlin vorstellte. Vor allem durch den Zulauf bei dieser Gruppe ist die islamistische Szene gewachsen. «Wir müssen davon ausgehen, dass mit weiteren Anschlägen durch Einzeltäter oder durch Terrorkommandos auch in Deutschland gerechnet werden muss», sagte Maaßen.

von dpa

erstellt am 04.Jul.2017 | 10:57 Uhr