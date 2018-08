Prozesse : Vergewaltigung und Kinderpornos: Erzieher vor Gericht

von dpa

27. August 2018, 07:45 Uhr

Vergewaltigung eines Schuljungen sowie Herstellung von Kinderpornos werden dem ehemaligen Leiter eines Kindergartens zur Last gelegt. Laut Anklage soll der 31-Jährige sich von 2012 bis Anfang 2018 insgesamt 19 Mal meist in seiner Wohnung an einem anfangs sechs Jahre alten Kind vergangen und diese Taten auch gefilmt haben. Der Mann sitzt seit Anfang März in Haft. Schwerwiegendster Vorwurf: schwerer sexueller Missbrauch von Kindern - was mit bis zu 15 Jahren Gefängnis bestraft werden kann. Heute beginnt vor dem Landgericht Heilbronn der Prozess gegen ihn.