Regierung : Verhandlungsauftakt für Rot-Grün-Rot in Bremen

von dpa

12. Juni 2019, 01:54 Uhr

SPD, Grüne und Linkspartei beginnen am Vormittag ihre Verhandlungen über eine rot-grün-rote Koalition im Bundesland Bremen. Dazu treffen sich rund zweieinhalb Wochen nach der Bürgerschaftswahl erstmals die Delegationen der drei Parteien in großer Runde. Sollte in den kommenden Wochen ein Bündnis zustande kommen, wäre es die erste rot-grün-rote Koalition in einem westdeutschen Bundesland. Dies hätte auch Bedeutung für die Bundespolitik. Vor allem die SPD sucht hier nach neuen Optionen.