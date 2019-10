Kriminalität : Verletzte in Manchester - Anti-Terror-Einheit ermittelt

von dpa

11. Oktober 2019, 14:30 Uhr

Ein Messerstecher hat in einem Einkaufszentrum in Manchester fünf Menschen verletzt. Ein ungefähr 40 Jahre alter Mann wurde laut Polizei festgenommen. Das Motiv für den Angriff ist noch unklar. Angesichts des Tatorts und der Umstände des Vorfalls habe die Anti-Terror-Einheit die Ermittlungen übernommen, hieß es in einer Mitteilung der Greater Manchester Police. Der Angriff ereignete sich in einem Einkaufszentrum. Die «Manchester Evening News» berichtete, eines der Opfer soll schwer verletzt sein. Auf Bildern in Sozialen Netzwerken war ein großes Aufgebot an Einsatzkräften zu sehen.