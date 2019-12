Klima : Vermittlungsausschuss setzt Arbeitsgruppe zu Klimapaket ein

von dpa

09. Dezember 2019, 22:03 Uhr

Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat will noch vor Weihnachten das Klimapaket der Bundesregierung verabschieden. Bei seiner ersten Sitzung am Abend in Berlin setzte er eine Arbeitsgruppe ein, die bereits am Dienstagvormittag ihre Beratungen aufnehmen soll. Wie die beiden Verhandlungsführer der Länder und des Bundestags, Manuela Schwesig und Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe, nach dem Treffen mitteilten, gehe es in erster Linie um eine faire Lastenverteilung zwischen Bund und Ländern bei gleichzeitiger Entlastung der Bürger.