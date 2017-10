Motorsport : Vettel gratuliert Weltmeister Hamilton

von dpa

erstellt am 30.Okt.2017 | 01:41 Uhr

Sebastian Vettel hat seinem Mercedes-Rivalen Lewis Hamilton als verdienten Formel-1-Weltmeister gewürdigt. «Alles in allem war er der bessere Mann und hat den besseren Job gemacht. So einfach ist das», sagte der Ferrari-Pilot nach dem drittletzten Saisonrennen in Mexiko-Stadt. Der Brite Hamilton hatte sich mit einem neunten Rang vorzeitig seinen vierten Titel gesichert. Vettels vierter Rang reichte nicht, um die Krönung des 32-Jährigen noch einmal zu verschieben.