Motorsport : Vettel im Training erneut hinter Hamilton

von dpa

erstellt am 28.Okt.2017 | 18:23 Uhr

Sebastian Vettel ist im Abschlusstraining zum Formel-1-Rennen in Mexiko-City nicht an Lewis Hamilton vorbeigekommen. Der Heppenheimer fuhr im Ferrari wenige Stunden vor der Qualifikation die drittbeste Zeit und lag nur 0,042 Sekunden hinter dem zweitplatzierten WM-Spitzenreiter im Mercedes. Schnellster war der Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Schon in den beiden Trainingseinheiten gestern war Vettel jeweils hinter Hamilton gelandet. Der Brite kann morgen vorzeitig Weltmeister werden.