Motorsport : Vettel mit Vorteil für Österreich-Rennen

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel startet von Position zwei in das Formel-1-Rennen von Österreich heute. Vor ihm steht in der Startaufstellung in Spielberg nur Mercedes-Pilot Valtteri Bottas. Vettels WM-Rivale Lewis Hamilton bleibt nur die Hoffnung auf eine Aufholjagd: Der britische Vorjahressieger wurde nach einem regelwidrigen Getriebewechsel auf Position acht strafversetzt. Vettel könnte sich weiter von seinem Verfolger Hamilton absetzen. In der Fahrerwertung liegt er 14 Punkte vor dem Engländer.

von dpa

erstellt am 09.Jul.2017 | 00:06 Uhr