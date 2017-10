Motorsport : Vettel von Pole ins Mexiko-Rennen - Hamilton vor Titel

von dpa

Sebastian Vettel startet am Abend beim Großen Preis von Mexiko von der Pole Position. Der Ferrari-Pilot kann im drittletzten Saisonrennen den vorzeitigen Titelgewinn seines Mercedes-Rivalen Lewis Hamilton aber nur dann verhindern, wenn er gewinnt und der Brite nicht besser als Platz sechs abschneidet. Hamilton geht von Position drei in den Grand Prix, den er im vergangenen Jahr für sich entschieden hatte. Neben Vettel steht Red-Bull-Fahrer Max Verstappen in der ersten Startreihe.