Fußball : Videobeweis kommt zur neuen Saison auch in der 2. Bundesliga

von dpa

21. März 2019, 15:26 Uhr

In der 2. Fußball-Bundesliga wird zur neuen Saison 2019/2020 der Videobeweis eingeführt. Dies haben die 18 Clubs bei ihrer Versammlung in Frankfurt/Main beschlossen. Die DFL Deutsche Fußball Liga leite somit ab sofort alle notwendigen Maßnahmen ein, damit zum Saisonstart der 2. Bundesliga am 26. Juli die Video-Assist-Technologie zur Verfügung stehe, teilte die DFL mit. Unter anderem werden die Stadien des Unterhauses per Glasfaser mit dem Video-Assist-Center in Köln verbunden, um dort den Zugriff auf das Bildmaterial aus den Stadien zu gewährleisten.