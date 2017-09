Wahlen : Viel Ärger und eine Liebeserklärung: Merkels TV-Debatte

Kanzlerin Angela Merkel hat sich in einer TV-Debatte mit Bürgern gegen scharfe Angriffe auf ihre Migrations- und Sozialpolitik zur Wehr gesetzt. Zwei Flüchtlinge hielten der CDU-Chefin in der ZDF-Sendung «Klartext, Frau Merkel» vor, ihnen drohe die Abschiebung. Ein Deutsch-Türke beklagte, Merkel gehe zu wenig gegen Rassismus vor. Ein syrischer Flüchtling nutzte die Sendung dagegen für eine Liebeserklärung an die Kanzlerin. «Ich liebe Sie», sagte er und fügte hinzu: «Die Frau Merkel ist die Beste nach meinem Papa und meiner Mama, weil sie mit Herz arbeitet.»

von dpa

erstellt am 14.Sep.2017 | 23:36 Uhr