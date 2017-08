Konflikte : Viel mehr US-Soldaten in Afghanistan im Einsatz als bekannt

Die USA haben deutlich mehr Soldaten in Kriegsländern wie Afghanistan als bisher zugegeben. Das US-Verteidigungsministerium teilte mit, statt 8400 seien in Afghanistan 11 000 Soldaten im Einsatz. Für Syrien und den Irak würden die Zahlenangaben ebenfalls überprüft. Die USA haben in Afghanistan nicht nur Ausbilder und Unterstützer im Rahmen des Nato-Einsatzes «Resolute Support» im Einsatz, sondern fliegen dort auch Luftangriffe und sind mit Spezialkräften vor Ort.

von dpa

erstellt am 31.Aug.2017 | 09:40 Uhr