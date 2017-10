Luftverkehr : Viele Air-Berlin-Mitarbeiter bangen um Arbeitsplätze

von dpa

erstellt am 13.Okt.2017 | 05:00 Uhr

Nach der von Lufthansa angekündigten Übernahme eines Großteils von Air Berlin ist für viele Mitarbeiter der insolventen Fluggesellschaft die Zukunft noch ungewiss. Laut Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr können 3000 der rund 8000 Air-Berlin-Beschäftigten zu dem Konzern wechseln. Bei einer internen Jobmesse in der Air-Berlin-Zentrale will die Lufthansa-Tochter Eurowings heute offene Stellen anbieten. Auf Gewerkschaftsseite wurde dennoch Kritik an Lufthansa laut.