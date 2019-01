Wetter : Viele Lawinen in den Alpen - Hilfe von Bundespolizei

von dpa

14. Januar 2019, 14:54 Uhr

Mehrere Lawinen haben in den Alpen zu Wochenbeginn erneut die Gefahr der extremen Schneemassen gezeigt. Im Wintersportort Balderschwang traf eine Lawine mit einer Breite von 300 Metern ein Hotel. Fenster wurden eingedrückt, Schnee gelangte ins Innere. Nach ersten Angaben wurde niemand von den Schneemassen verletzt. Etwa 1300 Menschen sitzen in dem Ort fest. Bundesinnenminister Horst Seehofer machte sich im Berchtesgadener Land ein Bild der Lage. Dabei kündigte er an, dass 230 Einsatzkräfte der Bundespolizei die Helfer vor Ort unterstützen werden.