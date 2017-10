Konflikte : Viele Tote bei Islamistenangriff in Mogadischu

von dpa

erstellt am 28.Okt.2017 | 23:28 Uhr

In der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind in der Nähe eines Hotels Autobomben explodiert. Mindestens 13 Menschen kamen ums Leben, mehr als 20 wurden verletzt. Die radikal-islamische Al-Shabaab-Miliz bekannte sich zu dem Anschlag. Ziel war das bei Politikern und Regierungsmitarbeitern beliebte Hotel Nasahablood 2, das bewaffnete Islamisten stürmten und belagerten. Die Gefechte der Extremisten mit Sicherheitskräften dauern immer noch an. Einige Menschen sind im Hotel gefangen.