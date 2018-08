Luftverkehr : Vier Tote bei Flugzeugabsturz in Florida

von dpa

31. August 2018, 01:07 Uhr

Vier Menschen sind beim Absturz eines Kleinflugzeugs in der Nähe des Militärflughafens Eglin im US-Staat Florida ums Leben gekommen. Die zweimotorige private Beechcraft BE-60 sei beim Landeanflug auf einen nahe gelegenen Zivilflughafen auf dem Gelände des Militärstützpunkts abgestürzt und in einem Wald am Boden zerschellt, berichteten lokale Medien. Über die Unglücksursache lagen zunächst keine Erkenntnisse vor.