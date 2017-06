Strafvollzug : Vier Tote bei Polizeieinsatz in mexikanischem Gefängnis

Bei einem Polizeieinsatz in einer Haftanstalt im Nordosten Mexikos sind vier Menschen ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern seien drei Polizisten, sagte der Sprecher der Sicherheitsbehörden im Bundesstaat Tamaulipas. Sechs Menschen wurden bei der Operation verletzt. Die Sicherheitskräfte waren zuvor zu einer Durchsuchung in das Gefängnis in Ciudad Victoria eingerückt. Offenbar wurden sie von Häftlingen angegriffen. Es waren Schüsse zu hören. Im Staat Tamaulipas an der Grenze zu den USA ringen mehrere Verbrechersyndikate um die Kontrolle.

von dpa

erstellt am 07.Jun.2017 | 06:57 Uhr