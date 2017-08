Fußball : Vizemeister Leipzig startet mit Niederlage bei Schalke

Vizemeister RB Leipzig ist mit einer Niederlage in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Das Überraschungsteam der Vorsaison verlor verdient 0:2 beim FC Schalke 04. Für die Gelsenkirchener sorgte Nabil Bentaleb mit einem Foulelfmeter in der 43. Minute für die Führung. Der zuletzt schon im DFB-Pokal zweimal erfolgreiche Ukrainer Jewgeni Konopljanka schloss in der 73. Minute einen Konter zur Entscheidung ab.

von dpa

erstellt am 19.Aug.2017 | 20:28 Uhr