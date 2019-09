Banken : Volksbank und Sparkasse legen noch 2019 Filialen zusammen

von dpa

03. September 2019, 11:23 Uhr

Die Wettbewerber Frankfurter Volksbank und Taunus Sparkasse setzen bundesweit ein Zeichen und wollen ihre Kunden noch in diesem Jahr in gemeinsamen Filialen bedienen. Insgesamt 26 Standorte im Hochtaunuskreis und im Main-Taunus-Kreis sollen bis spätestens Ende 2021 zu «Finanzpunkten» umgestaltet, so dass dort Kunden beider Geldhäuser eine Anlaufstelle haben. Die ersten zehn Filialen sollen noch 2019 umgebaut werden. In Filialen mit Personal teilen sich die beiden Institute die Öffnungszeiten auf, Selbstbedienungsstellen werden gemeinsam betrieben.