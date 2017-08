Verteidigung : Von der Leyen: «Das schwerste Amt, dass ich je inne hatte»

Auch mit Blick auf die Skandale um sexuelle Nötigung und Rechtsextremismus in der Bundeswehr hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ihr Amt als ihre bislang schwerste Aufgabe in der Politik bezeichnet. «Es ist das schwerste Amt, dass ich je inne hatte - gar keine Frage», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Ihr sei klar, dass in der weltweit aktiven Bundeswehr jeden Tag etwas passieren könne, das ihre Amtszeit beende. Von der Leyen war bereits Familienministerin sowie Ministerin für Arbeit und Soziales.

von dpa

erstellt am 06.Aug.2017 | 08:28 Uhr