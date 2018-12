Verteidigung : Von der Leyen für öffentliche Sitzungen des U-Ausschusses

von dpa

27. Dezember 2018, 12:00 Uhr

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat sich dafür ausgesprochen, dass der von der Opposition beantragte Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre der Bundeswehr öffentlich tagt. «Der sollte dann möglichst öffentlich tagen, dass volle Transparenz herrscht und sich jeder ein eigenes Urteil bilden kann, was an den Vorwürfen dran ist», sagte sie der Düsseldorfer «Rheinischen Post». Die Grünen-Fraktion kündigte umgehend an, dies zu beantragen.