EU : Von der Leyen: Klimaschutz als Wachstumsprogramm für Europa

von dpa

30. November 2019, 06:58 Uhr

Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht in der Energiewende große Chancen für Wirtschaftswachstum in Europa. Die EU müsse zeigen, dass sie die nötigen neuen Technologie entwickeln, finanzieren und dabei die Menschen mitnehmen könne, sagte von der Leyen der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» und anderen europäischen Medien. «Wenn wir das richtig machen, dann ist das ein Wachstumsprogramm für Europa. Ich will, dass Europa, nicht China diese Technik und dieses Wissen exportiert.» Von der Leyen tritt ihr Amt am Sonntag offiziell an.