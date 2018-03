Verteidigung : Von der Leyen rechtfertigt Auslandseinsätze

von dpa

07. März 2018, 09:05 Uhr

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat die Bundeswehreinsätze in Afghanistan und im Irak gegen islamistische Extremisten gerechtfertigt und mehr Geld für das deutsche Militär gefordert. Bei der Bundeswehr gebe es «hohle Strukturen und Lücken» in der Landes- und Bündnisverteidigung, die aufgefüllt werden müssten, sagte sie im ARD-«Morgenmagazin». Das Bundeskabinett entscheidet heute über die Verlängerung von sechs Bundeswehreinsätzen, darunter die in Mali und Afghanistan sowie im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat im Irak und in Syrien.