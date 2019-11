EU : Von der Leyens EU-Kommission stellt sich zur Wahl

von dpa

27. November 2019, 01:40 Uhr

Die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen stellt sich heute im Europaparlament in Straßburg zur Wahl. Vorher wirbt die CDU-Politikerin in einer Rede für ihr Team und ihr Programm. Wird das Personalpaket mit einfacher Mehrheit bestätigt, kann von der Leyen mit ihren 26 Kommissaren am 1. Dezember starten, also kommenden Sonntag. Erstmals seit mehr als 50 Jahren stellt wieder Deutschland die Spitze der mächtigen europäischen Behörde.