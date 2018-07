Migration : Voßkuhle rügt Asyl-Rhetorik als «inakzeptabel»

von dpa

26. Juli 2018, 07:44 Uhr

Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, hat in der Asyldebatte die Sprache von CSU-Politikern gerügt. Ohne diese beim Namen zu nennen, bezeichnete er in der «Süddeutschen Zeitung» zum Beispiel den Begriff «Herrschaft des Unrechts» als «inakzeptabel» Diesen Begriff hatte CSU-Chef Horst Seehofer verwendet. Zum Begriff «Anti-Abschiebeindustrie», den CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt benutzt hatte, sagte Voßkuhle: «Wer rechtsstaatliche Garantien in Anspruch nimmt, muss sich dafür nicht beschimpfen lassen.»