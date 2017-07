Auto : VW-Chef zu Diesel-Fahrverboten: Lösung auf Bundesebene

Angesichts drohender Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge in deutschen Innenstädten wünscht sich Volkswagen-Chef Matthias Müller eine verbindliche Lösung auf Bundesebene. «Die Verunsicherung ist ja groß. Das spüren wir auch an den Diesel-Bestellungen, die merklich zurückgegangen sind», sagte der Manager des Autokonzerns der «Rheinischen Post». Er erwarte daher vor allem, «dass es auf Bundesebene eine Lösung gibt, die für unsere Kunden Verbindlichkeit herstellt». Bislang liegt die Zuständigkeit für Fahrverbote in der Verantwortung der Kommunen.

von dpa

erstellt am 22.Jul.2017 | 02:15 Uhr