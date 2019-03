Parteien : Wagenknecht: Rückzug aus «Aufstehen»-Spitze

von dpa

09. März 2019, 18:43 Uhr

Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht will sich einem Medienbericht zufolge aus der Spitze der von ihr initiierten linken Sammlungsbewegung «Aufstehen» zurückziehen. «Wir braucheneine Neuaufstellung an der Spitze», sagte Wagenknecht der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». «Die Parteipolitiker sollten sich zurücknehmen, das betrifft auch mich selbst.» Die Bewegung könne «besser leben, wenn sie denen übergeben wird, die sie an der Basis ohnehin tragen». «Aufstehen» war im September gestartet und zählt heute nach eigenen Angaben rund 170 000 Unterstützer.