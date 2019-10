Wahlen : Wahlkampf in Thüringen: Mohring nennt Höcke einen «Nazi»

von dpa

23. Oktober 2019, 22:51 Uhr

Kurz vor der Landtagswahl in Thüringen hat CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring seinen AfD-Kontrahenten Björn Höcke als «Nazi» bezeichnet. Er habe in vielen Interviews gesagt, dass er keine Koalition mit der AfD in Thüringen eingehen werde, sagte Mohring. «Ich finde: Höcke ist ein Nazi. Das haben auch andere festgestellt». Der AfD-Spitzenkandidat präge diese Partei und sorge mit der AfD-Gruppierung «Flügel» dafür, dass sich die AfD nach rechts radikalisiere, so Mohring. In Thüringen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt.