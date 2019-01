Tarife : Warnstreik: Knapp die Hälfte der Flüge in Frankfurt gestrichen

von dpa

15. Januar 2019, 07:46 Uhr

Am Frankfurter Flughafen hat am Dienstagmorgen ein Warnstreik des Sicherheitspersonals zu erheblichen Einschränkungen für die Passagiere geführt. «Der Flugverkehr ist massiv beeinträchtigt», sagte Verdi-Verhandlungsführer Benjamin Roscher. Rund 600 der geplanten 1200 An- und Abflüge wurden nach Angaben des Betreibers Fraport von den Fluggesellschaften gestrichen, viele weitere haben Verspätungen. Neben dem Flughafen in Frankfurt hatte Verdi an sieben weiteren Airports zu Warnstreiks aufgerufen.