Schulen : Warnung vor «Pädagogen-Produktion im Schnellverfahren»

von dpa

erstellt am 04.Nov.2017 | 08:57 Uhr

Der Lehrermangel insbesondere an Grundschulen darf aus Sicht des Deutschen Lehrerverbandes nicht durch eine «Pädagogen-Produktion im Schnellverfahren» bewältigt werden. Es komme auf die Qualität an, sagte der Präsident des Verbandes, Heinz-Peter Meidinger, der «Neuen Osnabrücker Zeitung». Wenn bei den Neueinstellungen der Anteil der Seiten- und Quereinsteiger für manche Schularten die 40-Prozent-Marke überschreite - wie etwa in Berlin oder Sachsen -, dann sei das ein echtes Problem.