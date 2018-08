Leichtathletik : Wegen Gewitters: Zuschauer sollen im Olympiastadion bleiben

von dpa

09. August 2018, 22:12 Uhr

Wegen eines aufziehenden Gewitters haben die Veranstalter der Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin die Zuschauer aufgerufen, zunächst im Olympiastadion zu verharren. «Bitte bleiben Sie hier, das ist der sicherste Ort für sie», hieß es unmittelbar nach dem abschließenden 100-Meter-Hürden-Lauf der Frauen in mehreren Durchsagen. Am Breitscheidplatz waren wegen einer Gewitterwarnung durch den Deutschen Wetterdienst bereits die für Donnerstag geplanten Siegerehrungen vertagt worden.