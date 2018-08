Wetter : Wegen Hitze: Paris sperrt Autos aus

von dpa

06. August 2018, 15:58 Uhr

Wegen hoher Ozonbelastung ist der Autoverkehr in der Region der Millionenmetropole Paris erneut eingeschränkt. Besonders umweltschädliche Fahrzeuge dürfen laut der Polizei nicht mehr innerhalb einer Zone fahren, die das gesamte Pariser Stadtgebiet und ein Ring von Vororten umfasst. Außerdem wurde in der gesamten Region die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen von 130 auf 110 Stundenkilometer herabgesetzt. Bereits Ende Juli waren die Behörden eingeschritten. In Paris gilt seit eineinhalb Jahren ein System mit Schadstoffplaketten, die sich nach dem Verschmutzungsgrad richten.