Konflikte : Weißes Haus: Trump und Kim wollen Erklärung unterzeichnen

von dpa

27. Februar 2019, 17:12 Uhr

US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un wollen bei ihrem Gipfel in Hanoi morgen eine gemeinsame Erklärung verabschieden. Das geht aus dem Ablaufplan des Weißen Hauses für den zweiten und letzten Gipfeltag hervor. Spekuliert wird, dass mit einer solchen Erklärung der Korea-Krieg offiziell für beendet erklärt wird. Trumps Ziel ist die «Denuklearisierung» Nordkoreas, also die atomare Abrüstung des Landes. Kim will Gegenleistungen der USA, etwa die Lockerung von Sanktionen.