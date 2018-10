Regierung : Weißes Haus weist Vorwürfe über Steuerbetrug Trumps zurück

von dpa

03. Oktober 2018, 20:15 Uhr

Das Weiße Haus hat den Bericht der «New York Times» über mögliche Steuerhinterziehung von US-Präsident Trump in den 1990er Jahren zurückgewiesen. «Es ist ein absolut falscher Angriff, basierend auf einer alten, recycelten Geschichte», sagte Trumps Sprecherin Sanders. Es habe keinen Betrug und keine Steuervermeidung gegeben. Laut dem Bericht sollen Trump und seine Familie ihr Immobilienimperium zum Teil durch Steuerbetrug in Höhe von Hunderten Millionen Dollar aufgebaut haben. Die New Yorker Steuerbehörden haben Untersuchungen gegen Trump eingeleitet.