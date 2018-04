Konflikte : Weiterer Palästinenser stirbt nach Protest im Gazastreifen

von dpa

02. April 2018, 10:45 Uhr

Die Zahl der am Freitag bei Massenprotesten an der Grenze des Gazastreifens getöteten Palästinenser ist auf 18 gestiegen. Ein 29-Jähriger sei seinen Schussverletzungen erlegen, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Die Palästinenser waren beim «Marsch der Rückkehr» von israelischen Soldaten erschossen worden. Mehr als 1400 Menschen wurden bei den Massenprotesten verletzt. Der radikal-islamischen Hamas geht es bei dem Protest um ein «Recht auf Rückkehr» in das Gebiet des heutigen Israels.