Landtag : Weltkindertag als Feiertag? Thüringen berät Gesetzentwurf

von dpa

28. Februar 2019, 03:53 Uhr

Tag der Arbeit, Internationaler Frauentag - und nun Weltkindertag? Nachdem Berlin den Frauentag am 8. März zum gesetzlichen Feiertag erklärt hat, wird auch in Thüringen ein neuer Feiertag geplant. Ein Gesetzentwurf der rot-rot-grünen Regierung sieht vor, dass der Weltkindertag im September in diesem Jahr erstmals gesetzlicher Feiertag in Thüringen werden soll. Der Entwurf soll heute vom Landtag in Erfurt abschließend beraten werden. Dem war eine monatelange kontroverse Debatte vorausgegangen. Vor allem die Wirtschaft ist gegen einen weiteren Feiertag.