Olympia : Wendl/Arlt erneut Rodel-Olympiasieger

von dpa

14. Februar 2018, 14:23 Uhr

Tobias Wendl und Tobias Arlt haben bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang Gold im Rodel-Doppelsitzer gewonnen. Die Bayern setzten sich nach zwei Läufen gegen die Österreicher Peter Penz und Georg Fischler durch. Bronze holten die Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken aus Suhl. Wendl und Arlt hatten bereits 2014 in Sotschi triumphiert. Vorher hatte schon Fahnenträger Eric Frenzel Gold in der Nordischen Kombination geholt. Auch er wiederholte seinen Triumph von Sotschi.