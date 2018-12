Jahreswechsel : Weniger Datendiebstahl an Geldautomaten

von dpa

14. Dezember 2018, 04:46 Uhr

Der Datenklau an Geldautomaten in Deutschland hat in diesem Jahr wieder rapide abgenommen. Bis einschließlich November 2018 manipulierten Kriminelle 428 Mal Geldautomaten, um Kartendaten und Geheimnummer auszuspähen. Im Vorjahreszeitraum hatte Euro Kartensysteme 476 solcher «Skimming»-Fälle gezählt, im Gesamtjahr 2017 waren es 499. Den Bruttoschaden durch «Skimming» im laufenden Jahr bezifferten die Experten bis Ende November auf rund 1,34 Millionen Euro.