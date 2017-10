Fußball : Werder Bremen stellt Trainer Alexander Nouri frei

von dpa

erstellt am 30.Okt.2017 | 10:22 Uhr

Werder Bremen hat Trainer Alexander Nouri nach dreizehn sieglosen Spielen in Serie in der Fußball-Bundesliga freigestellt. Einen Tag nach dem enttäuschenden 0:3 im Heimspiel gegen den FC Augsburg bestätigte der Club diesen Schritt. Zuerst hatte die «Sport Bild» darüber berichtet. Auch Co-Trainer Markus Feldhoff wurde freigestellt. Der bisherige U23-Coach Florian Kohfeldt übernimmt die Vorbereitung auf das nächste Ligaspiel am Freitag bei Eintracht Frankfurt.