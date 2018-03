Elektro : Wieder mehr Elektro-Altgeräte in Deutschland wiederverwertet

von dpa

16. März 2018, 10:58 Uhr

In Deutschland werden wieder mehr alte Elektro- und Elektronikgeräte wiederverwertet. 85,4 Prozent der 782,2 Tausend Tonnen, die in speziellen Sammelstellen abgegeben wurden, wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2016 nicht verschrottet, sondern in ihren Einzelbestandteilen wieder dem Produktionsprozess zugeführt. Damit erreichte die Recyclingquote laut Statistiker nach einem Rückgang auf 79,2 Prozent ein Jahr zuvor wieder das langjährige Niveau. Den größten Anteil machten 2016 Waschmaschinen, Kühlschränke und Geschirrspüler aus.