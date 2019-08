Notfälle : Will zu seiner Freundin - 16-Jähriger radelt auf Autobahn

von dpa

07. August 2019, 08:48 Uhr

Auf dem Weg zu seiner Freundin ist ein 16-Jähriger bei Reinsdorf nahe Zwickau mit dem Fahrrad auf der Autobahn 72 gefahren. Nach etwa vier Kilometern wurde er auf dem Standstreifen gestoppt, wie die Polizei mitteilte. Der Jugendliche gab an, fälschlicherweise mit dem Zug in Zwickau gelandet zu sein. Er habe dann die Adresse seiner Freundin in eine Navigations-App auf seinem Smartphone eingegeben und dabei nicht beachtet, dass die Strecke über die Autobahn führte. Die Polizisten verständigten seine Mutter und brachten ihn dann samt Fahrrad zu seiner Freundin.