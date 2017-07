Leute : William und Kate auf Stippvisite in Heidelberg

Tag zwei der royalen Deutschlandtour: Für den britischen Prinzen William und seine Frau Herzogin Kate hat es in Heidelberg ein abwechslungsreiches Programm gegeben. Das Paar informierte sich bei renommierten Krebsforschern, rollte Brezeln auf dem Marktplatz und trat am Steuer von je einem deutsch-britischen Ruderboot auf dem Neckar gegeneinander an. Als Geschenk des Landes Baden-Württemberg bekamen William und Kate eine Kuckucksuhr mit britischer Flagge. Am Abend stand in Berlin-Mitte noch der Besuch eines Tanzlokals an.

erstellt am 20.Jul.2017 | 20:02 Uhr