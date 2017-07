Leute : William und Kate beim Flugzeughersteller Airbus

Nach Meereskunde im Museum und Musik in der Elbphilharmonie haben sich Prinz William und Herzogin Kate am Ende ihrer Deutschlandreise noch dem Flugzeugbau gewidmet. Beim Hersteller Airbus kam das Herzogspaar zunächst mit Auszubildenden an deren Arbeitsplätzen zusammen. Anschließend sollten dem Prinz und seiner Frau die Endmontageschritte für A320-Flugzeuge gezeigt werden. Für den Hubschrauberpiloten William hat der Airbus-Standort Donauwörth extra zwei Helikopter zur Besichtigung nach Hamburg geschickt.

von dpa

erstellt am 21.Jul.2017 | 17:01 Uhr