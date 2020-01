Weltwirtschaft : Wirtschaftsforum: Trump und 129 weitere Top-VIPs in Davos

von dpa

20. Januar 2020, 15:52 Uhr

Zur Konferenz in Davos mit Topmanagern aus aller Welt haben sich in diesem Jahr 23 Premierminister, 22 Präsidenten und fünf Angehörige von Königshäusern angekündigt. Dazu kommen bei der 50. Ausgabe des Weltwirtschaftsforums (WEF) Spitzen von internationalen Organisationen und andere Würdenträger, wie die Polizei in Zürich berichtet. Besonders aufwendig seien die Vorbereitungen auf die Ankunft von US-Präsident Donald Trump, der am Dienstagmorgen erwartet wird. Die Gefährdungseinschätzung sei dieses Mal noch höher als bei Trumps Besuch in Davos vor zwei Jahren.