Basketball : WM: Basketballer gewinnen gegen Senegal - Olympia-Traum lebt

von dpa

07. September 2019, 15:50 Uhr

Die deutschen Basketballer haben bei der WM in China ihre Chancen auf die Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier vergrößert. Das Team um NBA-Profi Dennis Schröder bezwang Senegal zum Auftakt der Platzierungsrunde um die Ränge 17 bis 32 mit 89:78. Mit 24 Punkten war Schröder der beste deutsche Werfer. Bei einem Sieg gegen Kanada im letzten WM-Spiel am Montag wäre die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier für Olympia 2020 perfekt. Bei einer Niederlage würde dies noch von Ergebnissen anderer Teams abhängen.